Роженица – героиня фейка из Мариуполя: Из роддома сделали казарму для боевиков

По словам девушки из репортажа AP, никакого авиаудара со стороны военных России не было, а "журналисты в военной форме" появились на месте происшествия сразу после подозрительных взрывов.

Героиня фейка из Мариуполя рассказывает, что на самом деле было в роддоме. Видео © Telegram / ukr_leaks

Беременная девушка из Мариуполя, ставшая героиней фейка об обстреле роддома, рассказала, что репортёры снимали её в ситуации, не связанной с информацией, которая распространялась западными СМИ впоследствии. На самом деле, по её словам, украинские военные выгнали пациенток и устроили там свой штаб. Как рассказала Марьяна, журналисты в военной форме появились на месте происшествия сразу после подозрительных взрывов и фотографировали эвакуированных женщин вопреки их протестам.

"Мы пришли в роддом... третий роддом... Сперва сказали персоналу, что можете домой, кому надо, идти, а потом, чуть позже, пришли и сказали, что... им нужно выселяться. Они мотивировали это тем, что сейчас сюда зайдут военные, им нужно здесь основаться, поскольку здесь солнечные батареи", — рассказывает Марьяна о мариупольском роддоме в видео, опубликованном в телеграм-канале Ukr_leaks.

Фото молодой женщины с окровавленным лицом разошлось по многим западным СМИ. По словам Марьяны, кровь шла из-за осколков, попавших в неё во время нахождения в подвале роддома. Туда, по словам украинки, беременных выселили пришедшие боевики. Как она вспоминает, 9 марта никто не слышал никаких выстрелов, ночью они спали спокойно, впоследствии был звук разрыва двух снарядов, но авианалёта никто не слышал. После пришли военные и оповестили, что можно эвакуироваться, при этом насчёт травмирования осколками беременной пациентке сказали, что зашивать ничего не нужно, травма неглубокая: "Чуть-чуть кровь пойдёт... и всё". Девушка выбиралась из убежища последней. Выйдя наружу, она решила осмотреться, когда заметила, что именно в этот момент её снимает репортёр в военной одежде.

"Они пришли на следующий день. Он говорил: "Это Ассошиэйтед Пресс". Они говорили на русском, у них были каски... Они появились сразу. Потом те фото, которые я увидела, когда попала в спокойную ситуацию, когда поняла, что происходит... Они сказали, что это я на кушетке с одеялом лежу в другой одежде. Это была не я, это была девочка, которая погибла, её выносили первой, потому что она в самом тяжёлом состоянии была", — рассказывает Марьяна.

Но, по словам молодой мамы, эти детали остались за кадром: девушка на носилках из репортажа Ассошиэйтед Пресс на самом деле погибла вместе с малышом, но её безжалостно выдали за Марьяну, которая вышла на свет самой последней с ссадинами, полученными в подвале. Сейчас девушка находится в безопасности на территории ДНР и, восстанавливая по минутам тот день, отмечает, что каким-то образом западные корреспонденты оказались на месте происшествия моментально (то есть, по её подсчётам, они уже находились там к моменту попадания снарядов, чтобы сделать фото- и видеосъёмку.