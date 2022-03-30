Военный эксперт Гончаров призвал не верить фейкам о привлечении срочников к "Операции Z"

Он отметил, что при сегодняшних технических возможностях утаить такой факт было бы невозможно, поэтому пугаться подобных вбросов киевской пропаганды не стоит.

Срочников не будут отправлять на Украину для участия в военной спецоперации, так как есть соответствующие заявления президента России Владимира Путина и Министерства обороны, поэтому все подобные слухи — это не более чем украинская пропаганда, сказал Лайфу почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Срочники никогда не будут отправлены в горячие точки, и те ошибки, которые допустило Минобороны, я надеюсь, они исправлены. Если даже и будет призыв в апреле – начале мая, то в любом случае эти ребята будут проходить учебку и останутся такими же солдатами. Президент запрещает им действовать на боевых операциях, тем более сейчас на Украине. Минобороны тоже подтвердило, что никакой у нас нет ни мобилизации, ни чрезвычайного положения", — объяснил эксперт.