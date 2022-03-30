Военный эксперт Гончаров призвал не верить фейкам о привлечении срочников к "Операции Z"
Он отметил, что при сегодняшних технических возможностях утаить такой факт было бы невозможно, поэтому пугаться подобных вбросов киевской пропаганды не стоит.
Срочников не будут отправлять на Украину для участия в военной спецоперации, так как есть соответствующие заявления президента России Владимира Путина и Министерства обороны, поэтому все подобные слухи — это не более чем украинская пропаганда, сказал Лайфу почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Срочники никогда не будут отправлены в горячие точки, и те ошибки, которые допустило Минобороны, я надеюсь, они исправлены. Если даже и будет призыв в апреле – начале мая, то в любом случае эти ребята будут проходить учебку и останутся такими же солдатами. Президент запрещает им действовать на боевых операциях, тем более сейчас на Украине. Минобороны тоже подтвердило, что никакой у нас нет ни мобилизации, ни чрезвычайного положения", — объяснил эксперт.
Он отметил, что такие фейки иногда поддерживают и распространяют россияне, которые совершенно не разбираются в данном вопросе, однако верить этому не стоит. При сегодняшних технических возможностях утаить отправку срочников на Украину нельзя, уверен Гончаров. Он призвал россиян не пугаться и не верить гуляющим в Интернете фейкам. Эксперт напомнил, что для объявления ЧС и какого-то призыва должно быть решение президента, однако он надеется, что ничего подобного в России не будет и армия страны справится с ситуацией в Незалежной.
Напомним, ранее в Минобороны РФ рассказали, что обнаружилось несколько фактов присутствия срочников среди сил, участвующих в "Операции Z" на Украине. Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации с привлечением призывников вопреки его указанию.
VK / Минобороны России