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Опубликовано 29 марта 2022, 09:42

Шойгу: Призывники ни в какие горячие точки направляться не будут

Он отметил, что в Вооружённые силы РФ и другие структуры, где предусмотрена военная служба, с 1 апреля будет направлено 134,5 тысячи человек.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании, что весенние призывники не будут отправляться ни в какие горячие точки.

"О весенней призывной кампании, которая стартует 1 апреля. В соответствии с Указом президента в ВС и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено сто тридцать четыре с половиной тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года. <...> Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки", — сказал он.

Глава Минобороны РФ поручил начать первые отправки новобранцев к месту прохождения службы в третьей декаде мая. При этом, несмотря на снижение уровня заболеваемости ковидом, он попросил продолжать комплекс противоэпидемических мероприятий. Также, по его словам, большинство военнослужащих будут проходить профессиональную подготовку в учебных центрах от трёх до пяти месяцев.

В то же время все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания, добавил Шойгу.

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kremlin.ru

Николь Вербер
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