Власти Турции перевели технику в состояние повышенной готовности из-за дрейфующих мин ВСУ

Тральщики и морские патрульные самолёты мониторят ситуацию в Чёрном море, получая сигналы, в том числе от румынских и болгарских коллег.

Власти Турции перевели военную технику в состояние повышенной готовности из-за дрейфующих мин в Чёрном море. Об этом сообщил во вторник министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

"Тральщики и морские патрульные самолёты приведены в повышенную готовность из-за угрозы морских мин. Все сигналы анализируются, а мины уничтожаются. Мины обнаруживаются в нашем регионе, а не на российской или украинской стороне. В этом контексте мы сотрудничаем с Румынией и Болгарией, у которых также есть побережье Чёрного моря", — приводит его слова Анатолийское агентство.

При этом министр Акар не уточнил принадлежность мин, усложнивших обстановку с безопасностью в Черноморском регионе. В то же время известно, что именно украинские мины, которые были установлены у подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, были оторваны из-за шторма и теперь дрейфуют в Чёрном море.