ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 09:38

Власти Турции перевели технику в состояние повышенной готовности из-за дрейфующих мин ВСУ

Тральщики и морские патрульные самолёты мониторят ситуацию в Чёрном море, получая сигналы, в том числе от румынских и болгарских коллег.

Власти Турции перевели военную технику в состояние повышенной готовности из-за дрейфующих мин в Чёрном море. Об этом сообщил во вторник министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

"Тральщики и морские патрульные самолёты приведены в повышенную готовность из-за угрозы морских мин. Все сигналы анализируются, а мины уничтожаются. Мины обнаруживаются в нашем регионе, а не на российской или украинской стороне. В этом контексте мы сотрудничаем с Румынией и Болгарией, у которых также есть побережье Чёрного моря", — приводит его слова Анатолийское агентство.

При этом министр Акар не уточнил принадлежность мин, усложнивших обстановку с безопасностью в Черноморском регионе. В то же время известно, что именно украинские мины, которые были установлены у подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, были оторваны из-за шторма и теперь дрейфуют в Чёрном море.

Шойгу предупредил об угрозах в Чёрном море из-за бездумного применения оружия ВСУ
Шойгу предупредил об угрозах в Чёрном море из-за бездумного применения оружия ВСУ

Накануне Минобороны Турции сообщило о мине, обнаруженной в Чёрном море на границе с Болгарией. А министр обороны России Сергей Шойгу ранее информировал, что турецкими военными были обезврежены ещё две морские мины — у берегов Румынии и в проливе Босфор.

BannerImage

ТАСС / Tolga Ildun / ZUMA Press Wire

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Турция
  • черноеморе
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar