Посольство РФ в Варшаве облили красной краской

Перед зданием собралась группа из нескольких человек. У них были с собой транспаранты, а также фотографии, на которых запечатлены разрушения, учинённые на Украине.

Полиция задерживает участников инцидента, обливших краской Посольство РФ в Польше. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała

В Варшаве облили красной краской здание российского посольства, сразу после инцидента злоумышленников задержали.











Издание oko.press сообщило, что 28 марта днём перед дипмиссией собралась небольшая толпа с транспарантами, некоторые держали фото с разрушенными домами на Украине. В какой-то момент трое мужчин вытащили из карманов бутылки с красной краской. Их содержимое вылили на забор и окно. В связи с инцидентом у Посольства России проводятся следственные мероприятия, мужчины понесут ответственность.