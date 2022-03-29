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Опубликовано 29 марта 2022, 09:40
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Посольство РФ в Варшаве облили красной краской

Перед зданием собралась группа из нескольких человек. У них были с собой транспаранты, а также фотографии, на которых запечатлены разрушения, учинённые на Украине.

Полиция задерживает участников инцидента, обливших краской Посольство РФ в Польше. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała

Полиция задерживает участников инцидента, обливших краской Посольство РФ в Польше. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała

В Варшаве облили красной краской здание российского посольства, сразу после инцидента злоумышленников задержали.

  • В Варшаве облили красной краской здание российского посольства. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała
    В Варшаве облили красной краской здание российского посольства. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała
  • В Варшаве облили красной краской здание российского посольства. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała
    В Варшаве облили красной краской здание российского посольства. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała
  • В Варшаве облили красной краской здание российского посольства. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała
    В Варшаве облили красной краской здание российского посольства. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała
  • В Варшаве облили красной краской здание российского посольства. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała
    В Варшаве облили красной краской здание российского посольства. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała
  • В Варшаве облили красной краской здание российского посольства. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała
    В Варшаве облили красной краской здание российского посольства. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała

В Варшаве облили красной краской здание российского посольства. Фото © oko.press / Katarzyna Pierzchała

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Издание oko.press сообщило, что 28 марта днём перед дипмиссией собралась небольшая толпа с транспарантами, некоторые держали фото с разрушенными домами на Украине. В какой-то момент трое мужчин вытащили из карманов бутылки с красной краской. Их содержимое вылили на забор и окно. В связи с инцидентом у Посольства России проводятся следственные мероприятия, мужчины понесут ответственность.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье осквернили памятник ветеранам локальных войн и военных конфликтов. По предварительной информации, 26 марта памятный знак был облит краской. Проведение проверки поручено Серпуховской городской прокуратуре.

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oko.press / Katarzyna Pierzchała

Виктория Дитрих
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