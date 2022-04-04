Макрон допустил эмбарго на поставки российской нефти и угля из-за ситуации в Буче

По его словам, судьба поставок энергоресурсов из РФ будет решаться европейскими партнёрами совместно.

Франция поддержит новые санкции против России, в том числе они коснутся ограничения поставок нефти и угля из-за ситуации в украинском городе Буче под Киевом. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире радиостанции France Inter.

"Я думаю, что то, что произошло в (украинской) Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень чёткие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнёрами. Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности, нефти и угля", — отметил он.

Французский лидер не уточнил, могут ли полностью прекратиться их поставки из России. Он лишь добавил: "Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций". По словам Макрона, в ближайшее время на европейском уровне пройдут консультации по данной теме.