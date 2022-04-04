Премьер Японии Кисида допустил новые санкции против России из-за видео из Бучи

Также он осудил действия по причинению вреда мирным жителям, что является нарушением международного права. Однако то, что ролик является фейковым, японский премьер не заметил.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прокомментировал видео из украинской Бучи, которое ранее Министерство обороны РФ назвало фейком. Японского премьера не смутило то, что на показанных кадрах тела по прошествии минимум четырёх дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, но зато допустил введение новых санкций против России.

"Резко осуждаем действия по причинению вреда мирным жителям, что является нарушением международного права. Нам известно, что в мировом сообществе растёт осуждение, Япония также решительно осуждает и порицает действия, представляющие проблему с гуманитарной точки зрения и являющиеся нарушением международного права", — заявил Кисида в эфире телеканала NHK.

В связи с этим он не исключил возможности принятия дополнительных антироссийских санкций. По его словам, Япония будет исходить из общей ситуации во взаимодействии с мировым сообществом и сделает всё то, что должна.