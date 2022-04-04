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Опубликовано 4 апреля 2022, 07:21
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Минобороны отметило новые подвиги российских военных в ходе "Операции Z"

В ведомстве отметили, что благодаря действиям подполковника Быстрика было уничтожено около 200 националистов, до 35 единиц военной техники, до 30 ПТУР и до 200 единиц стрелкового оружия противника.

В Министерстве обороны РФ сообщили о новых примерах мужества российских военнослужащих, участвующих в «Операции Z» на Украине. В военном ведомстве отметили старшего лейтенанта Даниеля Егорова, подполковника Алексея Быстрика и старшего сержанта Михаила Персаева.

Старший лейтенант Даниель Егоров. Фото © Минобороны РФ

Старший лейтенант Даниель Егоров. Фото © Минобороны РФ

Старший лейтенант Даниель Егоров вместе с мотострелковой ротой удерживал переправу через реку. Во время оборонительных действий подразделение успешно отразило четыре атаки вооружённых украинских формирований. В результате были уничтожены девять единиц бронетехники и до 40 националистов, а переправу удалось сохранить под контролем.

Подполковник Алексей Быстрик. Фото © Минобороны РФ

Подполковник Алексей Быстрик. Фото © Минобороны РФ

Самоходный артиллерийский полк под командованием подполковника Алексея Быстрика вёл наступление с целью установления контроля над стратегически важным рубежом, который удерживали националисты. Руководя расчётами самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», командир с высокой точностью поразил три артиллерийские батареи противника на огневых позициях и ещё две батареи, находившиеся на марше в составе колонны. В дальнейшем разведчики выявили районы сосредоточения военной техники, а также взводные и ротные опорные пункты националистов. В ведомстве подчеркнули, что благодаря действиям подполковника Быстрика были уничтожены около 200 националистов, до 35 единиц военной техники, до 30 противотанковых ракетных комплексов и до 200 единиц стрелкового оружия противника.

«Подполковник Быстрик, мгновенно сориентировавшись, произвёл точные расчёты и выдал координаты на уничтожение целей, в результате чего все запланированные цели были уничтожены, в том числе около 200 националистов, до 35 единиц военной техники, до 30 противотанковых управляемых ракетных комплексов и до 200 единиц стрелкового оружия противника», — сообщили в военном ведомстве.

Старший сержант Михаил Персаев. Фото © Минобороны РФ

Старший сержант Михаил Персаев. Фото © Минобороны РФ

Старший сержант Михаил Персаев обнаружил диверсионную группу противника, готовившую засаду на российскую колонну. Несмотря на численное превосходство противника, десантники приняли решение вступить в бой. Во время столкновения Персаев уничтожил снайпера и двух националистов из группы прикрытия. Даже получив ранение, он продолжил вести огонь, обеспечивая прикрытие своим сослуживцам.

Сбили два вертолёта Ми-8 ВСУ: В Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ в ходе "Операции Z"
Сбили два вертолёта Ми-8 ВСУ: В Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ в ходе "Операции Z"

Ранее командующий ЦВО Лапин вручил награды военным, проявившим мужество в ходе "Операции Z". Одним из отличившихся стал сержант Андрей Р. Под непрерывным миномётным огнём со стороны Вооружённых сил Украины он руководил наведением моста для переправы российских войск.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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