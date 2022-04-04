Командующий ЦВО Лапин вручил награды военным, проявившим мужество в ходе "Операции Z"

Одним из отличившихся стал сержант Андрей Р. Под непрерывным миномётным огнём со стороны Вооружённых сил Украины он руководил наведением моста для переправы российских войск.

Генерал-полковник Лапин вручил боевые награды военнослужащим. Видео © Минобороны РФ

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил медали "За отвагу", медали Суворова и Жукова военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе российской военной спецоперации на Украине.

"Вы проявили мужество, отвагу, смелость, огневую выучку, которая позволила существенно снизить огневой потенциал противника, в этом ваша заслуга и роль, поэтому я сегодня имею огромную честь выйти вместе с вами и наградить высокими государственными наградами", — сказал Лапин военным.

Одним из награждённых стал сержант Андрей Р. Он в составе роты руководил наведением понтонной переправы через реку Десна для быстрого форсирования российских войск. Под непрерывным миномётным огнём со стороны ВСУ сержант управлял буксирно-моторным катером и принимал участие в сборке ленты моста, руководил разгрузкой материальной части и наводил наплавной мост.