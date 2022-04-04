Авиация ВКС России за ночь уничтожила два пункта управления ВСУ и два ЗРК "Бук-М1"

Также поражена одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов.

За ночь оперативно-тактической авиацией ВКС России уничтожено 14 военных объектов Украины, включая два пункта управления, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ночью 4 апреля в районе города Лисичанска в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских ВС и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой. В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 14 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое", — отметил он.

Также уничтожена одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.