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Опубликовано 4 апреля 2022, 07:27
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Авиация ВКС России за ночь уничтожила два пункта управления ВСУ и два ЗРК "Бук-М1"

Также поражена одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов.

За ночь оперативно-тактической авиацией ВКС России уничтожено 14 военных объектов Украины, включая два пункта управления, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ночью 4 апреля в районе города Лисичанска в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских ВС и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой. В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 14 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое", — отметил он.

Также уничтожена одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

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Ранее Лайф писал о том, что российские сапёры уничтожили в Новой Каховке снаряд от РСЗО "Смерч". За последнее время было собрано около 70 неразорвавшихся боеприпасов, сапёры ВС РФ вывезли их за черту населённого пункта и ликвидировали весь арсенал.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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