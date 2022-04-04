Песков подчеркнул необходимость рассмотреть события в Буче в Совбезе ООН

Данная инициатива была заблокирована, однако российские дипломаты продолжат активные усилия для того, чтобы продвинуть этот вопрос на повестку дня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически отвергает любые обвинения в убийствах гражданских лиц в украинском городе Буче и предлагает обсуждать эту тему на максимально высоком уровне, в том числе в Совете Безопасности ООН.

"Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне", — сказал он журналистам.

Поэтому Москва выступила с инициативой "рассмотреть эту тему в Совбезе", напомнил представитель Кремля. Хоть эта инициатива и была заблокирована, российские дипломаты продолжат активные усилия с тем, чтобы продвинуть всё-таки этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьёзная, заключил Песков.