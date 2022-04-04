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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 09:51

Песков подчеркнул необходимость рассмотреть события в Буче в Совбезе ООН

Данная инициатива была заблокирована, однако российские дипломаты продолжат активные усилия для того, чтобы продвинуть этот вопрос на повестку дня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически отвергает любые обвинения в убийствах гражданских лиц в украинском городе Буче и предлагает обсуждать эту тему на максимально высоком уровне, в том числе в Совете Безопасности ООН.

"Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне", — сказал он журналистам.

Поэтому Москва выступила с инициативой "рассмотреть эту тему в Совбезе", напомнил представитель Кремля. Хоть эта инициатива и была заблокирована, российские дипломаты продолжат активные усилия с тем, чтобы продвинуть всё-таки этот вопрос на повестку дня Совбеза. Тема слишком серьёзная, заключил Песков.

Бастрыкин поручил расследовать провокацию Украины в Буче
Бастрыкин поручил расследовать провокацию Украины в Буче

Ранее Лайф сообщал, что Россия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за "вопиющей провокации" в Буче. Как уточнил заместитель постпреда РФ, Россия будет выводить на чистую воду "зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей". Захарова подчеркнула, что заявления Запада о Буче не оставляют сомнений о её заказном характере. Представитель МИД РФ обратила внимание на то, что западные политики не получили никакой другой информации, кроме той, что преподнёс Киев, но заявления были сделаны сиюминутно.

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Александр Юнашев
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