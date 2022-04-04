Захарова обвинила Британию в срыве заседания Совбеза ООН по провокации в Буче

Накануне Москва потребовала провести встречу СБ из-за вопиющих действий украинских радикалов в этом городе.

Российская Федерация 4 апреля снова потребует созыва заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в связи с преступными провокациями украинских военных в городе Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе", — сказала она.