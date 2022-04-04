Захарова обвинила Британию в срыве заседания Совбеза ООН по провокации в Буче
Накануне Москва потребовала провести встречу СБ из-за вопиющих действий украинских радикалов в этом городе.
Российская Федерация 4 апреля снова потребует созыва заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в связи с преступными провокациями украинских военных в городе Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.
"Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе", — сказала она.
Ранее Лайф сообщал, что Россия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за "вопиющей провокации" в Буче. Как уточнил заместитель постпреда РФ, Россия будет выводить на чистую воду "зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей". Захарова подчеркнула, что заявления Запада о Буче не оставляют сомнений о её заказном характере. Представитель МИД РФ обратила внимание на то, что западные политики не получили никакой другой информации, кроме той, что преподнёс Киев, но заявления были сделаны сиюминутно.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ