Последний приют нацбатов: Кадыров показал штурм комбината "Азовсталь" в Мариуполе чеченским спецназом
Благодаря слаженным действиям силовиков и чёткому следованию приказам командования удаётся минимизировать потери среди личного состава, отметил он.
Штурм комбината "Азовсталь" в Мариуполе чеченским спецназом. Видео © Telegram / Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе российскими военными. В своём телеграм-канале он опубликовал видео, на котором бойцы полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова обнаружили снайпера на крыше одного из строений.
"Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат "Азовсталь", где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов. На этих кадрах мы можем наблюдать осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника. Помимо всего прочего, наши бойцы заметили ползающего на крыше одного из строений снайпера", — написал Кадыров в публикации.
После обнаружения боевик предпринял "обречённую на провал попытку удрать", а чеченские бойцы приняли решение "ликвидировать обнаруженную цель", уточнил он. А также добавил, что благодаря слаженным действиям силовиков и чёткому следованию приказам командования удаётся минимизировать потери среди личного состава.
"Усилиями наших доблестных воинов шеренги украинских военнослужащих стремительно редеют. Многие загнаны в угол, и мы все прекрасно знаем, что их ожидает", — отметил глава Чечни.
Ранее Лайф писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов на 90–95%. Последнее место, где укрываются бандиты, — это крупный металлургический комбинат "Азовсталь". 1 апреля Кадыров дал засевшим на "Азовстали" националистам день, чтобы сдаться. Глава Чечни отметил, что в его распоряжении имеются переговоры военных. Он пообещал, что если они сложат оружие, то российские военнослужащие не будут их трогать.
Telegram / Kadyrov_95