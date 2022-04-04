Бойцы ВСУ рассказали о приказе командиров не сдаваться в плен и взрывать себя гранатами

По словам военнослужащих, их батальон так и не дождался подкрепления и в результате был разбит полностью.

Пленные бойцы ВСУ рассказали, как командование бросило их во время боя в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT

Украинские военные, сдавшиеся в плен, рассказали о том, как их убеждали взрывать себя гранатами. В беседе с телеграм-каналом SHOT они отметили, что после начала боевых действий в Мариуполе их командиры попросту сбежали.

Александр говорит, что 7 марта они доложили своему командованию о начале наступления войск России и ДНР в надежде на подкрепление. Однако подмога так и не пришла. Вместо этого брошенным украинским солдатам приказали "в плен не сдаваться, а если и пришли брать вас в плен, то гранату к груди — чеку срываешь, хотя бы с собой троих заберёшь". При этом военнослужащие говорят, что их командиры свои жизни под угрозу ставить не стали, некоторые просто бросили своих бойцов.

"Когда первый раз бросили, десантно-штурмовой роты часть потеряли, когда второй раз бросили, почти всю роту потеряли — 10% от неё осталось. Ну и когда третий раз нас кинули, уже по факту весь батальон разбили", — рассказал сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Сергей.

Александр также рассказал и о "человеческом отношении" российских военных и сил Донецкой Народной Республики. По его словам, когда он получил серьёзное ранение в шею, предположительно "от своих", ему сразу же оказали своевременную помощь в медпункте. Сейчас с его здоровьем всё в порядке.