ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 апреля 2022, 10:25
9138

ВС РФ в ходе обыска дома военного ВСУ нашли целый арсенал и атрибутику националистов

Отмечается, что мужчина с 2014 воевал в Донбассе на стороне Украины. Среди его вещей была также обнаружена военная форма бойца, радикальная символика, атрибутика футбольных фанатов.

Российские силовики провели обыск в доме одного из украинских военнослужащих в Каховке Херсонской области. Как сообщает телеграм-канал SHOT, наши военные нашли в том числе целый арсенал и атрибутику националистических движений.

Отмечается, что военный, у которого был обыск, воевал в Донбассе с 2014 года на стороне Украины. Самого хозяина дома в настоящий момент ищут российские военнослужащие.

  • Арсенал, обнаруженный в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot
    Арсенал, обнаруженный в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot
  • Патроны, обнаруженные в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot
    Патроны, обнаруженные в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot
  • Автоматы, гранаты, рации, шарф футбольного фаната, обнаруженные в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot
    Автоматы, гранаты, рации, шарф футбольного фаната, обнаруженные в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot
  • Атрибутика националистических движений, обнаруженная в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot
    Атрибутика националистических движений, обнаруженная в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot
  • Памятные знаки за участие в обороне Мариуполя и Марьинки ДНР за 2016 год, удостоверения на разные имена, которые были обнаружены в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot
    Памятные знаки за участие в обороне Мариуполя и Марьинки ДНР за 2016 год, удостоверения на разные имена, которые были обнаружены в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot
  • Форма украинского военного в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot
    Форма украинского военного в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot
  • Удостоверение, медаль и эмблемы с символикой, обнаруженные в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot
    Удостоверение, медаль и эмблемы с символикой, обнаруженные в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot

Арсенал, обнаруженный в доме военного ВСУ. Фото © t.me / shot_shot

1 / 7

В ходе обыска российские военнослужащие обнаружили автоматы, патроны, гранаты, взрывчатку, военную форму, а также радикальную символику, атрибутику футбольных фанатов и националистических движений.

СЦКК ДНР сообщил об 11 пострадавших жителях Мариуполя из-за обстрелов со стороны ВСУ
СЦКК ДНР сообщил об 11 пострадавших жителях Мариуполя из-за обстрелов со стороны ВСУ

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что удары по заводам в Одессе и Кременчуге приближают поражение ВСУ. По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского был шанс не допустить уничтожения инфраструктуры и гибели людей. Лидеру страны нужно было просто принять условия, на которые он сегодня и так согласен.

BannerImage

t.me / shot_shot

Евгения Колесникова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • обыски
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar