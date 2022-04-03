ВС РФ в ходе обыска дома военного ВСУ нашли целый арсенал и атрибутику националистов

Отмечается, что мужчина с 2014 воевал в Донбассе на стороне Украины. Среди его вещей была также обнаружена военная форма бойца, радикальная символика, атрибутика футбольных фанатов.

Российские силовики провели обыск в доме одного из украинских военнослужащих в Каховке Херсонской области. Как сообщает телеграм-канал SHOT, наши военные нашли в том числе целый арсенал и атрибутику националистических движений.

Отмечается, что военный, у которого был обыск, воевал в Донбассе с 2014 года на стороне Украины. Самого хозяина дома в настоящий момент ищут российские военнослужащие.















В ходе обыска российские военнослужащие обнаружили автоматы, патроны, гранаты, взрывчатку, военную форму, а также радикальную символику, атрибутику футбольных фанатов и националистических движений.