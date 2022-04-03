ВС РФ в ходе обыска дома военного ВСУ нашли целый арсенал и атрибутику националистов
Отмечается, что мужчина с 2014 воевал в Донбассе на стороне Украины. Среди его вещей была также обнаружена военная форма бойца, радикальная символика, атрибутика футбольных фанатов.
Российские силовики провели обыск в доме одного из украинских военнослужащих в Каховке Херсонской области. Как сообщает телеграм-канал SHOT, наши военные нашли в том числе целый арсенал и атрибутику националистических движений.
Отмечается, что военный, у которого был обыск, воевал в Донбассе с 2014 года на стороне Украины. Самого хозяина дома в настоящий момент ищут российские военнослужащие.
В ходе обыска российские военнослужащие обнаружили автоматы, патроны, гранаты, взрывчатку, военную форму, а также радикальную символику, атрибутику футбольных фанатов и националистических движений.
Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что удары по заводам в Одессе и Кременчуге приближают поражение ВСУ. По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского был шанс не допустить уничтожения инфраструктуры и гибели людей. Лидеру страны нужно было просто принять условия, на которые он сегодня и так согласен.
t.me / shot_shot