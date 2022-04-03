Экс-депутат Рады Кива: Удары по заводам в Одессе и Кременчуге приближают поражение ВСУ

По его словам, у Зеленского был шанс не допустить уничтожения инфраструктуры и гибели людей. Лидеру страны нужно было просто принять условия, на которые он сегодня и так согласен.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива считает, что уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на Украине меняет расстановку сил, приближая поражение ВСУ и капитуляцию режима Владимира Зеленского.

Он отметил, что именно фактор отсутствия топлива может сыграть ключевую роль в подрыве боеспособности украинских войск с сегодняшнем противостоянии, особенно на востоке Незалежной.

"Боевую технику уже сегодня просто нечем заправлять, и она (танки, БМП, самоходные орудия, реактивные установки), всё это просто превращается в металлолом. И этот фактор существенно меняет расстановку сил и приближает поражение ВСУ и капитуляцию режима Зеленского", — написал Кива в своём телеграм-канале.

По его словам, у президента страны был шанс не допустить уничтожения инфраструктуры и гибели людей. Кива добавил, что лидеру страны нужно было просто принять условия, которые он сегодня и так готов принимать.