Экс-депутат Рады Кива: Удары по заводам в Одессе и Кременчуге приближают поражение ВСУ
По его словам, у Зеленского был шанс не допустить уничтожения инфраструктуры и гибели людей. Лидеру страны нужно было просто принять условия, на которые он сегодня и так согласен.
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива считает, что уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на Украине меняет расстановку сил, приближая поражение ВСУ и капитуляцию режима Владимира Зеленского.
Он отметил, что именно фактор отсутствия топлива может сыграть ключевую роль в подрыве боеспособности украинских войск с сегодняшнем противостоянии, особенно на востоке Незалежной.
"Боевую технику уже сегодня просто нечем заправлять, и она (танки, БМП, самоходные орудия, реактивные установки), всё это просто превращается в металлолом. И этот фактор существенно меняет расстановку сил и приближает поражение ВСУ и капитуляцию режима Зеленского", — написал Кива в своём телеграм-канале.
По его словам, у президента страны был шанс не допустить уничтожения инфраструктуры и гибели людей. Кива добавил, что лидеру страны нужно было просто принять условия, которые он сегодня и так готов принимать.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что под Одессой был уничтожен нефтеперерабатывающий завод, который поставлял топливо ВСУ. Кроме того, минувшей ночью оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 51 военный объект Украины, отметил представитель ведомства Игорь Конашенков.
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