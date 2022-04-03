МО РФ: Уничтожен нефтеперерабатывающий завод под Одессой, который поставлял топливо ВСУ

Кроме того, минувшей ночью оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 51 военный объект Украины, отметил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода и трёх хранилищ горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых осуществлялись поставки топлива ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одессы, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении", — сказал он.

Кроме того, минувшей ночью оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 51 военный объект Украины. Среди них четыре командных пункта и две пусковые установки ЗРК "Оса-АКМ" в районах населённых пунктов Барвенково и Славянск. Помимо этого были уничтожены две артиллерийские батареи, две установки РСЗО и четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов вблизи населённых пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.