МО РФ: Уничтожен нефтеперерабатывающий завод под Одессой, который поставлял топливо ВСУ
Кроме того, минувшей ночью оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 51 военный объект Украины, отметил представитель ведомства Игорь Конашенков.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода и трёх хранилищ горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых осуществлялись поставки топлива ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одессы, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении", — сказал он.
Кроме того, минувшей ночью оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 51 военный объект Украины. Среди них четыре командных пункта и две пусковые установки ЗРК "Оса-АКМ" в районах населённых пунктов Барвенково и Славянск. Помимо этого были уничтожены две артиллерийские батареи, две установки РСЗО и четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов вблизи населённых пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.
Ранее Минобороны РФ сообщило о более чем 100 уничтоженных националистах и наёмниках в Харькове при ударе "Искандером". Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что это произошло ещё 31 марта. На данный момент в ходе "Операции Z" ВС России удалось ликвидировать также 1888 бронированных машин.
ТАСС / Минобороны РФ