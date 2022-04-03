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Регион
Опубликовано 3 апреля 2022, 09:58

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: Националисты использовали инвалидов в качестве живого щита

Кроме того, при отступлении военные открыли огонь по интернату в населённом пункте Новая Краснянка. В результате их действий погибло большинство постояльцев.

Украинские националисты в селе Новая Краснянка использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита во время обострения боевых действий. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Сотрудники учреждения неоднократно звонили руководству региона с запросом об эвакуации после того, как в село только вошли украинские вооружённые формирования.

"И им стало известно от тех нацбатальонов, чьи представители находились на территории этого интерната, что запретили вывоз людей. В прямом смысле слова будут использованы эти инвалиды, эти пожилые люди в качестве живого щита, дабы Вооружённые силы Луганской Народной Республики не осуществляли обстрелов в их сторону", — приводит её слова РИА "Новости".

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: Нацбатовцы отбирают гумпомощь у мирных жителей
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Кроме того, у омбудсмена есть данные о том, что нацбатальоны открыли огонь по интернату при отступлении. Всего же, заметила Сердюкова, из 71 подопечного с территории вывезли 22 человека, остальные люди погибли.

А ранее жители Мариуполя рассказали, как бойцы "Азова" держали город в страхе и ужасе. Однажды националисты бросили в подвал с людьми гранату, погибла женщина. Её похоронили на углу дома. В другой раз мужчина стал кричать из-за паники, его бойцы расстреляли на глазах у мирных жителей.

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Артур Лапсаков
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