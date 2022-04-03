СЦКК ДНР сообщил об 11 пострадавших жителях Мариуполя из-за обстрелов со стороны ВСУ

Раненых госпитализировали, сейчас врачи оказывают им необходимую медпомощь. В представительстве добавили, что реальное количество жертв установить невозможно.

Одиннадцать мирных жителей освобождённой части Мариуполя были ранены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ освобождённой ранее части населённого пункта Мариуполь", — говорится в сообщении.

По данным представительства, пострадавшими оказались мужчины 1976, 1980, 1982 и 1994 года рождения, а также женщины 1955, 1967, 1972, 1974, 1981, 1982 и 2002 года рождения. Всех потерпевших госпитализировали, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. В СЦКК добавили, что невозможно установить реальное количество жертв среди мирного населения, поскольку большая их часть находится на освобождённых территориях ДНР.