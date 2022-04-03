СЦКК ДНР сообщил об 11 пострадавших жителях Мариуполя из-за обстрелов со стороны ВСУ
Раненых госпитализировали, сейчас врачи оказывают им необходимую медпомощь. В представительстве добавили, что реальное количество жертв установить невозможно.
Одиннадцать мирных жителей освобождённой части Мариуполя были ранены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ освобождённой ранее части населённого пункта Мариуполь", — говорится в сообщении.
По данным представительства, пострадавшими оказались мужчины 1976, 1980, 1982 и 1994 года рождения, а также женщины 1955, 1967, 1972, 1974, 1981, 1982 и 2002 года рождения. Всех потерпевших госпитализировали, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. В СЦКК добавили, что невозможно установить реальное количество жертв среди мирного населения, поскольку большая их часть находится на освобождённых территориях ДНР.
Ранее Минобороны сообщило, что по просьбе президента Турции Эрдогана поможет эвакуировать иностранцев из Мариуполя. Российские военные сказали, что готовы с этой целью обеспечить заход судов в порт Бердянска и выход из него. Эвакуация может быть проведена как в РФ, так и на Украину.
ТАСС / Сергей Бобылев