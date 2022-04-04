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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 09:14
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"Ведомости": Volkswagen может возобновить производство в России уже этим летом

Производственный план на 2022 год немецкий концерн не урезал, а конвейеры на российских заводах "Фольксваген" остановились ещё 3 марта. Словом, работы будет много.

Заводы немецкого автоконцерна Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу уже в июне-июле 2022 года. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, которые знакомы с планами предприятия.

Производство на российских заводах "Фольксваген" было приостановлено ещё 3 марта из-за специальной военной операции на Украине, а сотрудникам сообщили о простое до 12 мая. Ситуация осложнялась тем, что поставки некоторых деталей зависли на границе с Польшей, а транзит через Украину теперь невозможен. Однако руководство компании рассчитывает, что через месяц-полтора этот вопрос удастся решить. В частности, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию.

Кроме того, производственный план на 2022 год Volkswagen в России не урезал, поэтому работы будет много. По предварительным данным, речь идёт о перезапуске конвейеров в июне, уточняет собеседник "Ведомостей", сотрудники предприятий группы будут получать полную зарплату ещё как минимум несколько недель.

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Ранее депутат Госдумы Пётр Толстой заявил, что России необходимо национализировать автомобильные предприятия, которые локализованы на территории страны, и выпускать те же самые модели "Фольксвагена" под своим названием. Один из вариантов нейминга предложил сам парламентарий — "Буратино".

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Алексей Берковиц
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