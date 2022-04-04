"Ведомости": Volkswagen может возобновить производство в России уже этим летом
Производственный план на 2022 год немецкий концерн не урезал, а конвейеры на российских заводах "Фольксваген" остановились ещё 3 марта. Словом, работы будет много.
Заводы немецкого автоконцерна Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу уже в июне-июле 2022 года. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, которые знакомы с планами предприятия.
Производство на российских заводах "Фольксваген" было приостановлено ещё 3 марта из-за специальной военной операции на Украине, а сотрудникам сообщили о простое до 12 мая. Ситуация осложнялась тем, что поставки некоторых деталей зависли на границе с Польшей, а транзит через Украину теперь невозможен. Однако руководство компании рассчитывает, что через месяц-полтора этот вопрос удастся решить. В частности, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию.
Кроме того, производственный план на 2022 год Volkswagen в России не урезал, поэтому работы будет много. По предварительным данным, речь идёт о перезапуске конвейеров в июне, уточняет собеседник "Ведомостей", сотрудники предприятий группы будут получать полную зарплату ещё как минимум несколько недель.
Ранее депутат Госдумы Пётр Толстой заявил, что России необходимо национализировать автомобильные предприятия, которые локализованы на территории страны, и выпускать те же самые модели "Фольксвагена" под своим названием. Один из вариантов нейминга предложил сам парламентарий — "Буратино".