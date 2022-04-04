Названный Потапом "убийцей мирных граждан в Буче" призвал певца ответить за клевету
Семён советует пользователям Сети не верить всем фейкам, которые плодятся в "Телеграме" и других соцсетях, а также выразил готовность лично пообщаться с украинским артистом.
"Устроивший резню в Буче" высказался по поводу обвинений в свой адрес. Видео © Telegram / SHOT
Россиянин, которого известный украинский певец Потап назвал "одним из устроивших резню в Буче", резко высказался по поводу обвинений в свой адрес. Так Семён отреагировал на шквал хейта, который обрушился на него из-за репоста знаменитым артистом в соцсети кадров с отметкой его страницы.
От недоброжелателей молодому человеку начали приходить сообщения с пожеланиями смерти и прочие гнусности. Они вслед за певцом упрекают его в том, что он якобы был одним из тех, кто совершал кровопролитие в Буче, убивал мирных жителей. Семён говорит, что это клевета. Он действительно когда-то служил по контракту, однако уже давно никак не связан с армией.
"Я могу сказать точно, что у тебя [Потапа] нет ни единого доказательства того, что я участвовал там. А у меня есть куча доказательств того, что я работаю на гражданской работе и что я живу своей жизнью. От армии я уже давным-давно отошёл", — сказал он в видеообращении к Потапу.
Семён призвал пользователей Сети не верить всем фейкам, которые плодятся в "Телеграме" и других соцсетях, а также выразил готовность лично пообщаться с Потапом.
"Я согласен на очную ставку с Потапом. Пускай он мне позвонит — и мы поговорим, решим. Он мне приведёт свои доказательства, свои доводы и тому подобное. Как бы дело серьёзное, обвинения очень серьёзные, в чём меня обвиняют. Но всего этого я не делал", — заявил Семён.
Как уже писал Лайф, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде, распространились ранее в Сети. Украина же заявила о том, что в этом виновна российская сторона. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе "зачистку". Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.
Telegram / SHOT