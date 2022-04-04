Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи фейковой атакой
По его словам, сейчас недостоверную информацию "разгоняют по всем каналам и соцсетям украинские представители и их западные покровители".
Ситуация вокруг украинского города Бучи — фейковая атака, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Киев устроил там инсценировку, которую "разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители".
"На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами", — заявил он на встрече с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.
Как сообщал Лайф, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде, распространились ранее в Сети. Украина же заявила о том, что в этом виновна российская сторона. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе "зачистку". Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал мировых лидеров не спешить с огульными обвинениями по ситуации в Буче.
Flickr / МИД России