Песков обратил внимание на признаки подлога на кадрах из Бучи
Он также призвал международных лидеров не вестись на провокации, а прислушиваться к данным из официальных, проверенных источников.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о массовых убийствах, совершённых якобы российскими военными в украинской Буче. По его словам, специалистами российского Минобороны выявлены факты недостоверности опубликованного видео и данная тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне.
"Нашими специалистами из Минобороны выявлены признаки видеоподлогов и различных фейков. Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне", — сообщил Песков журналистам.
Официальный представитель Кремля назвал сложившуюся ситуацию крайне серьёзной и требовал, "чтобы многие международные лидеры не спешили с заявлениями, огульными обвинениями, а всё-таки чтобы запросили информацию из разных источников и как минимум прислушались бы к нашей аргументации".
Как сообщал Лайф, в Министерстве обороны РФ также опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде, распространились ранее в Сети. Украина же заявила о том, что в этом виновна российская сторона. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе "зачистку". Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. Бастрыкин уже поручил расследовать провокацию Украины в Буче.