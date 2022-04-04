Песков обратил внимание на признаки подлога на кадрах из Бучи

Он также призвал международных лидеров не вестись на провокации, а прислушиваться к данным из официальных, проверенных источников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о массовых убийствах, совершённых якобы российскими военными в украинской Буче. По его словам, специалистами российского Минобороны выявлены факты недостоверности опубликованного видео и данная тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне.

"Нашими специалистами из Минобороны выявлены признаки видеоподлогов и различных фейков. Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне", — сообщил Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля назвал сложившуюся ситуацию крайне серьёзной и требовал, "чтобы многие международные лидеры не спешили с заявлениями, огульными обвинениями, а всё-таки чтобы запросили информацию из разных источников и как минимум прислушались бы к нашей аргументации".