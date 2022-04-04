Песков ответил на вопрос о перспективах переговоров России и Украины
29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций двух стран, она прошла во дворце Долмабахче в Стамбуле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не обладает информацией по поводу перспектив возобновления российско-украинских переговоров на фоне провокации в Буче. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.
"Я не располагаю информацией пока о графике продолжения переговоров, мне об этом неизвестно", — ответил представитель Кремля на вопрос, не скажутся ли события в Буче на диалоге.
Он также подчеркнул, что международным лидерам не следует спешить с огульными обвинениями в адрес России из-за сообщений об убийстве мирных жителей в населённом пункте Буча Киевской области, которые в Минобороны РФ назвали очередной провокацией.
Ранее Лайф сообщал, что Россия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за "вопиющей провокации" в Буче. Как уточнил заместитель постпреда РФ, Россия будет выводить на чистую воду "зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей". Захарова подчеркнула, что заявления Запада о Буче не оставляют сомнений о заказном характере.
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