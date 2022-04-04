Песков ответил на вопрос о перспективах переговоров России и Украины

29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций двух стран, она прошла во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не обладает информацией по поводу перспектив возобновления российско-украинских переговоров на фоне провокации в Буче. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.

"Я не располагаю информацией пока о графике продолжения переговоров, мне об этом неизвестно", — ответил представитель Кремля на вопрос, не скажутся ли события в Буче на диалоге.