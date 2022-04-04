МИД Австрии вызвал российского посла

В иностранном ведомстве намерены "очень чётко сказать, что думают" о событиях в Буче.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг вызвал российского посла Дмитрия Любинского, раскритиковав его за интервью изданию Profil.

"Поэтому его снова вызывают в МИД. Это издевательство над жертвами этой войны, когда одновременно приходят фотографии из Бучи. Мы очень чётко скажем послу, что об этом думаем", — пояснил он.

На вопрос, почему до сих пор не выслали ни одного российского дипломата из Австрии, Шалленберг похвастался, что он первый министр иностранных дел Второй республики, объявивший российского дипломата персоной нон грата.