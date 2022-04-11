На Украину прибыли французские "эксперты по инсценировкам", чтобы сфабриковать обвинения против РФ
Французские военные и жандармы попали на территорию Украины через Германию и Польшу по так называемому дипломатическому коридору.
11 апреля на Украину прибыли военнослужащие французских сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии. Об этом заявил на брифинге в понедельник начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. По его словам, группа попала на территорию страны через Германию и Польшу по так называемому дипломатическому коридору. По данным Минобороны РФ, французские специалисты попытаются скрыть военные преступления Киева и сфабриковать обвинения против Вооружённых сил России.
"По всей видимости, основным направлением их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооружённых сил России", — сказал Мизинцев.
Ранее сообщалось, что киевский режим подготовил порцию очередных провокационных материалов о гибели мирного населения якобы в результате действий Российской армии. Очередное "шокирующее видео" украинским военным помогли снять представители западных информационных агентств в населённом пункте Дергачи в Харьковской области. При этом всем участникам постановочных съёмок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США.
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