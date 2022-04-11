МО РФ: ВСУ оборудовали огневые позиции в районе завода "Турбоатом" и школы в Харькове

Там же были установлены реактивные системы залпового огня, уточнили в ведомстве.

Националисты в Харькове вместе с украинскими военными оборудовали огневые позиции и разместили своё вооружение в районе завода "Турбоатом" и школы в Харькове. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Харькове в районе завода "Турбоатом" и общеобразовательной школы № 100 подразделения ВСУ и боевики националистических формирований оборудовали огневые позиции и разместили РСЗО", — отметил офицер.