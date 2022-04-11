МО РФ: ВСУ оборудовали огневые позиции в районе завода "Турбоатом" и школы в Харькове
Там же были установлены реактивные системы залпового огня, уточнили в ведомстве.
Националисты в Харькове вместе с украинскими военными оборудовали огневые позиции и разместили своё вооружение в районе завода "Турбоатом" и школы в Харькове. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"В Харькове в районе завода "Турбоатом" и общеобразовательной школы № 100 подразделения ВСУ и боевики националистических формирований оборудовали огневые позиции и разместили РСЗО", — отметил офицер.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с хлором в Харьковской области и заминировали ёмкости со 120 тоннами вещества. После Киев планирует возложить на Москву вину за якобы создание химической катастрофы, выяснили в ведомстве.
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