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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 15:47
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МО РФ: ВСУ оборудовали огневые позиции в районе завода "Турбоатом" и школы в Харькове

Там же были установлены реактивные системы залпового огня, уточнили в ведомстве.

Националисты в Харькове вместе с украинскими военными оборудовали огневые позиции и разместили своё вооружение в районе завода "Турбоатом" и школы в Харькове. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Харькове в районе завода "Турбоатом" и общеобразовательной школы № 100 подразделения ВСУ и боевики националистических формирований оборудовали огневые позиции и разместили РСЗО", — отметил офицер.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с хлором в Харьковской области и заминировали ёмкости со 120 тоннами вещества. После Киев планирует возложить на Москву вину за якобы создание химической катастрофы, выяснили в ведомстве.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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