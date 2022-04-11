Захарова заявила, что устроивших провокацию в Буче боевиков обучали по "системе Арестовича"

Она процитировала советника главы Офиса Президента Украины, который ранее пошагово описывал, как разжечь национализм.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе адресовать вопрос о причинах убийств в Буче, который ранее политик задал "учёным всего мира", советнику главы офиса президента Незалежной Алексею Арестовичу. Он расскажет, как Киев создавал киборгов, заметила она.

"Значит, вот кнопки, на которые надо жать. Надо вызвать тревогу сообщением, потом надо чувство вины вызвать обязательно: "Пока пацаны там в окопах, вы тут, сволочи, в Киеве жируете, вы позволяете себе по ночным клубам ходить". Или там: "Вы не платите на армию". Потом нужно "нажать" на потребности безопасности. Потом нужно "сделать принадлежность к значимой группе", поощрить..." — процитировала Захарова в "Телеграме" Арестовича.

Дипломат подчеркнула, что именно по этой системе "натаскивали" украинских боевиков, которые стоят за преступной провокацией в Буче. Представитель российского МИД обратила внимание, что "Википедия" называет Арестовича "политиком, разведчиком, блогером, политическим и военным обозревателем, колумнистом интернет-СМИ, актёром, организатором психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки военным". Значит, такой "титулованный" специалист точно ответит Кулебе, что же стало причиной жутких событий в Буче, заметила Захарова.