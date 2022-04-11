ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 09:32
25851

МО РФ: Российский спецназ ликвидировал одного из лидеров "Правого сектора"

Документы ликвидированного Тараса Бобанича. Фото © Минобороны РФ

Документы ликвидированного Тараса Бобанича. Фото © Минобороны РФ

Тарас Бобанич являлся одним из идеологов так называемой теории превосходства украинской расы, принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Незалежной.

Группа российского спецназа в пяти километрах от города Изюм ликвидировала одного из руководителей запрещённого в РФ "Правого сектора"* Тараса Бобанича. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Бобанич был лидером Львовской неонацистской группировки, в "Правый сектор"* вступил в ноябре 2013 года, с 2019-го занимал должность заместителя командира группировки по вопросам деятельности резервных подразделений. Бобанич являлся одним из идеологов так называемой теории превосходства украинской расы, принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины.

"С 2014 года участвовал в карательной операции киевского режима в Донбассе. Лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжёлого вооружения. Виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей", — отметили в МО РФ.

В министерстве подчеркнули, что ВС РФ продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций.

ВС РФ нашли в доме украинского националиста арсенал и флаги "Правого сектора"
ВС РФ нашли в доме украинского националиста арсенал и флаги "Правого сектора"

А ранее стало известно, что в Мариуполе ликвидировали одного из основателей и идеолога украинского националистического батальона "Азов" — Николая Кравченко (Крук).

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar