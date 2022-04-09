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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 13:10
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ВС РФ нашли в доме украинского националиста арсенал и флаги "Правого сектора"

В марте он просил жену спрятать всю "запрещёнку", но та не успела. В результате российские силовики нашли также нацистскую литературу, в числе которой была книга "Моя борьба" Адольфа Гитлера.

Российские военнослужащие провели обыск дома украинского националиста Валерия Батенина в Ново-Каховском районе Херсонской области. Там были обнаружены в том числе арсенал и флаги "Правого сектора"*, сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам жены националиста, 61-летний мужчина работает дальнобойщиком и ездит в Польшу. В последний раз он пополнял свой арсенал в декабре 2021 года и больше дома не появлялся. А в марте он попросил свою супругу закопать все запрещённые вещи на участке, но она не успела.

  • Обнаруженные вещи в доме украинского националиста. Фото © t.me / shot_shot
    Обнаруженные вещи в доме украинского националиста. Фото © t.me / shot_shot
  • Ножи, сабли, кортики, найденные в доме украинского националиста. Фото © t.me / shot_shot
    Ножи, сабли, кортики, найденные в доме украинского националиста. Фото © t.me / shot_shot
  • Боеприпасы, найденные в доме украинского националиста. Фото © t.me / shot_shot
    Боеприпасы, найденные в доме украинского националиста. Фото © t.me / shot_shot
  • Географическая карта Новой Каховки, обнаруженная в доме украинского националиста. Фото © t.me / shot_shot
    Географическая карта Новой Каховки, обнаруженная в доме украинского националиста. Фото © t.me / shot_shot
  • Книга Mein Kampf ("Моя борьба") Адольфа Гитлера, обнаруженная в доме украинского националиста. Фото © t.me / shot_shot
    Книга Mein Kampf ("Моя борьба") Адольфа Гитлера, обнаруженная в доме украинского националиста. Фото © t.me / shot_shot
  • Оружие с надписью "За Украину". Фото © t.me / shot_shot
    Оружие с надписью "За Украину". Фото © t.me / shot_shot

Обнаруженные вещи в доме украинского националиста. Фото © t.me / shot_shot

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В результате российские военные обнаружили помповое ружьё, 12 коробок боеприпасов, по две штуки противопехотных фугасных мин и сигнальных, а также более 20 штук ножей, сабель и кортиков. Вместе с тем были найдены военная форма, географическая карта Новой Каховки и нацистская литература, в том числе запрещённая в России Mein Kampf ("Моя борьба") Адольфа Гитлера.

ВС РФ в ходе обыска дома военного ВСУ нашли целый арсенал и атрибутику националистов
ВС РФ в ходе обыска дома военного ВСУ нашли целый арсенал и атрибутику националистов

Ранее военные РФ задержали "Эскобара" из Херсонской области после обращений местных жителей. У мужчины изъяли более двадцати килограммов марихуаны стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, а также пневматическую винтовку и двуствольное ружьё.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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t.me / shot_shot

Евгения Колесникова
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