ВС РФ нашли в доме украинского националиста арсенал и флаги "Правого сектора"

В марте он просил жену спрятать всю "запрещёнку", но та не успела. В результате российские силовики нашли также нацистскую литературу, в числе которой была книга "Моя борьба" Адольфа Гитлера.

Российские военнослужащие провели обыск дома украинского националиста Валерия Батенина в Ново-Каховском районе Херсонской области. Там были обнаружены в том числе арсенал и флаги "Правого сектора"*, сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам жены националиста, 61-летний мужчина работает дальнобойщиком и ездит в Польшу. В последний раз он пополнял свой арсенал в декабре 2021 года и больше дома не появлялся. А в марте он попросил свою супругу закопать все запрещённые вещи на участке, но она не успела.













В результате российские военные обнаружили помповое ружьё, 12 коробок боеприпасов, по две штуки противопехотных фугасных мин и сигнальных, а также более 20 штук ножей, сабель и кортиков. Вместе с тем были найдены военная форма, географическая карта Новой Каховки и нацистская литература, в том числе запрещённая в России Mein Kampf ("Моя борьба") Адольфа Гитлера.

Ранее военные РФ задержали "Эскобара" из Херсонской области после обращений местных жителей. У мужчины изъяли более двадцати килограммов марихуаны стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, а также пневматическую винтовку и двуствольное ружьё.