Военные РФ задержали "Эскобара" из Херсонской области после обращений местных жителей
У мужчины изъяли более двадцати килограммов марихуаны стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, а также пневматическую винтовку и двуствольное ружьё.
Изъятое у задержанного в Херсонской области. Видео © Telegram-канал SHOT
Жители города Новая Каховка в Херсонской области сдали российским военным мужчину, у которого при обысках было найдено оружие и марихуана. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
У задержанного изъято более 20 килограммов наркотика стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, а также пневматическая винтовка и двуствольное ружьё.
Ранее Лайф рассказывал, что сеть подпольных нарколабораторий в России курировали сотрудники СБУ. Чтобы попасть в этот бизнес, нужно было пройти жёсткий полиграф, а вот выйти из него было практически невозможно, ведь желающим угрожали расправой, рассказал один из задержанных.
Telegram-канал SHOT