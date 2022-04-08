Военные РФ задержали "Эскобара" из Херсонской области после обращений местных жителей

У мужчины изъяли более двадцати килограммов марихуаны стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, а также пневматическую винтовку и двуствольное ружьё.

Изъятое у задержанного в Херсонской области. Видео © Telegram-канал SHOT

Жители города Новая Каховка в Херсонской области сдали российским военным мужчину, у которого при обысках было найдено оружие и марихуана. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Изъятое у задержанного в Херсонской области. Фото © Telegram-канал SHOT

У задержанного изъято более 20 килограммов наркотика стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, а также пневматическая винтовка и двуствольное ружьё.

Изъятое у задержанного в Херсонской области. Фото © Telegram-канал SHOT