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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 12:56
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Военные РФ задержали "Эскобара" из Херсонской области после обращений местных жителей

У мужчины изъяли более двадцати килограммов марихуаны стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, а также пневматическую винтовку и двуствольное ружьё.

Изъятое у задержанного в Херсонской области. Видео © Telegram-канал SHOT

Жители города Новая Каховка в Херсонской области сдали российским военным мужчину, у которого при обысках было найдено оружие и марихуана. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Изъятое у задержанного в Херсонской области. Фото © Telegram-канал SHOT

Изъятое у задержанного в Херсонской области. Фото © Telegram-канал SHOT

У задержанного изъято более 20 килограммов наркотика стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, а также пневматическая винтовка и двуствольное ружьё.

Изъятое у задержанного в Херсонской области. Фото © Telegram-канал SHOT

Изъятое у задержанного в Херсонской области. Фото © Telegram-канал SHOT

Житель Херсонской области кинул в оппонента гранату в ходе пьяной драки
Житель Херсонской области кинул в оппонента гранату в ходе пьяной драки

Ранее Лайф рассказывал, что сеть подпольных нарколабораторий в России курировали сотрудники СБУ. Чтобы попасть в этот бизнес, нужно было пройти жёсткий полиграф, а вот выйти из него было практически невозможно, ведь желающим угрожали расправой, рассказал один из задержанных.

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Telegram-канал SHOT

Артур Лапсаков
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