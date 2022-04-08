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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 12:40
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"Чем можем, тем помогаем": Бойцы ДНР рассказали, как раздают мариупольцам хлеб и сухпайки

Кроме того, военные помогают жителям с эвакуацией, обеспечивая им безопасное передвижение на блокпостах. В первую очередь они на собственных руках выносят детей из зоны обстрелов.

Военнослужащие ДНР рассказали о помощи землякам в Мариуполе и о преступлениях "азовцев". Видео © Telegram / SHOT

Жители Мариуполя после страшных недель обстрелов и голода наконец сейчас заново вспоминают, что такое безопасность и нормальная еда. На помощь им приходят журналисты, волонтёры и военные России и ДНР. Так, несколько донецких бойцов рассказали, как сегодня помогают землякам в Мариуполе, сообщает SHOT.

"Получаем продукты на себя, ну и раздаём их <...> хлеб, сухпайки. Стариков жалко, блин. Чем можем, тем помогаем. Просто самое обидное, когда мы даём, они плачут, потому что "азовцы" у них забирали еду", — рассказали военные.

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Кроме того, бойцы ДНР помогают мариупольцам с эвакуацией, обеспечивая им безопасное передвижение на блокпостах. В первую очередь они на собственных руках выносят детей из зоны обстрелов. Так, один из военных рассказал, как лично нёс маленькую девочку. К счастью, малышка и вся её семья остались живы.

А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь уже освобождён на 98%. Он также рассказал об отдельно укреплённых укрытиях бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который они переоборудовали в настоящую крепость.

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Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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