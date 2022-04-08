Кадыров: Мариуполь освобождён на 98%

Глава Чечни рассказал об отдельно укреплённых укрытиях бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который они переоборудовали в настоящую крепость.

Глава Чеченской Республики, генерал-лейтенант Рамзан Кадыров принял участие в оперативном совещании с командирами всех отрядов, задействованных в освобождении Мариуполя в ходе российской спецопреации на Украине. О том, как обстоят дела на передовой, глава Чечни написал в своём Telegram-канале. По его словам, участники совещания подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму бандитских укрытий.

"Мариуполь освобождён на 98 процентов. Остались только отдельно укреплённые укрытия бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который нацисты переоборудовали в настоящую крепость", — отметил Кадыров.

Тем не менее процесс идёт и спецоперация в Мариуполе уже перешла в финальную фазу, отметил глава Чечни. Со своей стороны он внёс предложения в план действий и пожелал удачи и успехов бойцам.

"Отребье Бандеры, как мы убеждаемся, время даром все эти годы не теряло. Рыли, как суслики, себе норы на случай, если будет очень худо. Но мы гораздо выразительнее шипящих крыс вытаскивали из более глубоких тоннелей в густых лесах Чеченской Республики, а с этими и подавно справимся. В конце-то концов и Гитлер закончил путь в бункере, а значит, и его страстных фанатов в этих же подземках и уничтожим", — заключил он.