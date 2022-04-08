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Опубликовано 8 апреля 2022, 08:31
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Кадыров пообещал украинским националистам в Мариуполе "голливудский" конец

Однако глава Чечни уточнил, что "хеппи-энда для зла не предвидится". Также он отметил, что бывший завод "Азовсталь" был превращён в настоящую крепость с бункером.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал укрепившимся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинским националистам голливудский, но не счастливый конец. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"В любом случае конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда. Хеппи-энд для зла не предвидится. Штурм. Руины. Разбор завалов. Дымящиеся нарукавные нашивки с обгоревшими нацистскими символами. И это реальность, которая ждёт наследников Бандеры, а не кино. Скоро!" — написал он.

Кадыров отметил, что бывший завод, превращённый с помощью инженерных работ в настоящую крепость с бункером, используется бандеровцами как штаб-квартира в этом районе.

Лайф снял с коптера территорию завода "Азовсталь", где идут основные бои за Мариуполь
Лайф снял с коптера территорию завода "Азовсталь", где идут основные бои за Мариуполь

Ранее Кадыров заявил об успешной демилитаризации, денацификации и "дешайтанизации" Украины. Чеченские подразделения несут незначительные потери в ходе столкновений с националистами, говорит руководитель республики.

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ТАСС / AP Photo

Григорий Воронцов
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