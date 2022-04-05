Кадыров заявил об успешной демилитаризации, денацификации и "дешайтанизации" Украины

Чеченские подразделения несут незначительные потери в ходе столкновений с националистами, говорит руководитель республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в "Телеграме", что российская спецоперация на Украине проходит "вполне успешно". Он уточнил, что "уничтожена большая часть военной техники, артиллерийских орудий и живой силы противника".

"Нацики несут существенные потери. Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно", — написал политик.

Руководитель региона также подчеркнул, что продвижение чеченских подразделений идёт с минимальными потерями. Кадыров рассказал, что недавно бойцы наткнулись на укреплённые позиции противника. Один из чеченских солдат получил незначительное ранение. Но благодаря оперативным действиям взводного медика были ликвидированы все возможные угрозы здоровью раненого силовика, сказал глава республики.