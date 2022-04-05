Кадыров заявил, что в Мариуполе сдались в плен 267 украинских морпехов
Глава Чечни призвал всех силовиков ВСУ "перейти на правильную сторону" и вместе с российскими военнослужащими навести порядок у себя на родине.
В Мариуполе 267 украинских морпехов сдались в плен российским военнослужащим. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Все бойцы были из 503-го батальона 36-й отдельной бригады Военно-морских сил Украины.
По мнению Кадырова, пехотинцы приняли правильное решение. Он призвал всех украинских силовиков "перейти на правильную сторону" и вместе с Армией России навести порядок на Украине.
Ранее бойцы ВСУ рассказали о приказе командиров не сдаваться в плен и взрывать себя гранатами. По словам военнослужащих, их батальон так и не дождался подкрепления и в результате был разбит полностью.
t.me / RKadyrov_95