Кадыров заявил, что в Мариуполе сдались в плен 267 украинских морпехов

Глава Чечни призвал всех силовиков ВСУ "перейти на правильную сторону" и вместе с российскими военнослужащими навести порядок у себя на родине.

В Мариуполе 267 украинских морпехов сдались в плен российским военнослужащим. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Все бойцы были из 503-го батальона 36-й отдельной бригады Военно-морских сил Украины.

По мнению Кадырова, пехотинцы приняли правильное решение. Он призвал всех украинских силовиков "перейти на правильную сторону" и вместе с Армией России навести порядок на Украине.