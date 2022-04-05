МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
Также сообщается, что уже 2800 пенсионеров и сотрудников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Конвой с гуманитарной помощью. Видео © МЧС России
МЧС России доставило более 650 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства.
"Сегодня более 650 тонн груза МЧС России доставило в ДНР, ЛНР и на Украину. Колонны в составе 60 автомобилей Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России доставили бутилированную воду, консервы, детское питание, макароны, конфеты, муку, также предметы первой необходимости и строительные материалы", — сказал собеседник издания.
Сообщается, жители освобождённых территорий Украины подали в МЧС России более трёх тысяч заявлений на единовременные выплаты. Помимо этого отмечается, что 2800 пенсионеров и сотрудников бюджетных организаций уже получили выплаты в размере 10 тысяч рублей. В ведомстве добавили, что пункты выплат работают каждый день без выходных, а с маломобильными и пожилыми гражданами проводится индивидуальная работа.
Лайф напоминает, что гуманитарную помощь из России в Донбасс и на Украину поставляют регулярно. На прошлой неделе МЧС России доставило более 350 тонн гуманитарной помощи, а ранее МЧС России отправило 250 тонн гуманитарной помощи в место проведения спецоперации.
МЧС России