МЧС России доставило более 650 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

Также сообщается, что уже 2800 пенсионеров и сотрудников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Конвой с гуманитарной помощью. Видео © МЧС России

МЧС России доставило более 650 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства.

"Сегодня более 650 тонн груза МЧС России доставило в ДНР, ЛНР и на Украину. Колонны в составе 60 автомобилей Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России доставили бутилированную воду, консервы, детское питание, макароны, конфеты, муку, также предметы первой необходимости и строительные материалы", — сказал собеседник издания.