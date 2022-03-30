ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 13:08
7961

Жители Херсонской области поблагодарили Россию за гуманитарную помощь

В районе довольно критическая ситуация — все магазины и аптеки закрыты или разграблены мародёрами, достать продукты или необходимые вещи представляет для людей большую сложность.

В Херсонскую область прибыл гуманитарный груз из России. Видео © Telegram / SHOT

В посёлок Казацкое Херсонской области прибыл гуманитарный груз из России. Местным жителям доставили продуктовые наборы, питание, подгузники и другие необходимые вещи для детей, однако у них совсем нет лекарств, пишет телеграм-канал SHOT.

Сейчас в районе довольно критическая ситуация — все магазины и аптеки закрыты или разграблены мародёрами. Достать продукты или необходимые предметы представляет для жителей большую сложность. И люди искренне благодарны за помощь в, казалось бы, таких простых, но очень нужных в это время вещах.

"Спасибо огромное Министерству обороны Российской Федерации, фонду "Доктор Лиза", фонду "Доброе дело" и Россотрудничеству", — сказала жительница Херсонской области Наталья.

Когда приезжает грузовик с гумпомощью, возле него собирается целая толпа: кто-то получает продукты для себя, мамы берут детское питание и подгузники для детей, а бабушки заботятся о своих внуках. Однако, несмотря на поддержку со стороны России, не все потребности удовлетворены. У жителей совсем нет лекарств, и это единственное, чего им не хватает, говорят сами люди.

Основатель Kremlin russian Ткаченко разоблачил фейк о работе гумцентра ЕР в Мариуполе
Основатель Kremlin russian Ткаченко разоблачил фейк о работе гумцентра ЕР в Мариуполе

Лайф напоминает, что гуманитарную помощь из России в Донбасс и на Украину поставляют регулярно. На прошлой неделе МЧС России доставило более 350 тонн гуманитарной помощи, а ранее МЧС России отправило 250 тонн гуманитарной помощи в место проведения спецоперации.

BannerImage

Telegram / SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Россия
  • гуманитарнаяпомощь
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar