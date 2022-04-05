Появилось видео уничтожения Центра подготовки украинских сил спецопераций в районе Очакова

Удар по военному объекту был нанесён с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.

Уничтожение Центра подготовки украинских сил спецопераций в районе Очакова. Видео © Минобороны РФ

Вооружённые силы РФ в ходе "Операции Z" уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций, в котором базировались наёмники. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очакова уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наёмников", — отметил генерал-майор Игорь Конашенков.