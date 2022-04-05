МО РФ уличило ВСУ в съёмке постановок о "насилии" российских военных над жителями Украины

Одна из таких провокаций ранее произошла в городе Буче. Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей этого населённого пункта, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание, что российские военные спокойно покинули этот город ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.