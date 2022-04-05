МО РФ уличило ВСУ в съёмке постановок о "насилии" российских военных над жителями Украины
По данным ведомства, подобные видео снимают также в Сумах, Конотопе и других городах Незалежной.
Минобороны РФ узнало о подготовке очередной провокации ВСУ. Накануне, 4 апреля, в 23 км от Киева украинские спецслужбы провели постановочную съёмку якобы погибших от рук военных Вооружённых сил РФ мирных жителей. Подобные съёмки проходят также в Сумах, Конотопе и других городах Украины. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В населённом пункте Мощуне военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съёмка якобы погибших от насильственных действий Вооружённых сил РФ мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ", — отметил он.
Одна из таких провокаций ранее произошла в городе Буче. Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей этого населённого пункта, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание, что российские военные спокойно покинули этот город ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
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