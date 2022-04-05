Медведев назвал провокацию в Буче фейком, вызревшим в циничном воображении украинской пропаганды
По его словам, новости о "страшилках" и "перемогах" становятся бредовее день ото дня, однако "киевская фейк-машина" не останавливается.
Провокация Киева с публикацией фото "погибших мирных жителей" из украинского города Буча — фейк, вызревший в "циничном воображении украинской пропаганды". Подобные истории "стряпают" за деньги и по заданию Запада различные PR-агентства и НКО. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Призрак Киева", изображение самолёта, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю "погибшие герои". Мариупольский роддом, теперь — Буча. Что их объединяет? Это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды. Многочисленные пиар-агентства, "фабрики троллей", курируемые западными правительствами и их "ручными" НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги", — написал он в телеграм-канале.
Медведев добавил, что новости о "страшилках" и "перемогах" становятся бредовее день ото дня, однако "киевская фейк-машина" не останавливается и нацисты готовы убивать своих же сограждан ради "расчеловечивания России и её максимального очернения".
Напомним, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули этот город ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL