Медведев назвал провокацию в Буче фейком, вызревшим в циничном воображении украинской пропаганды

По его словам, новости о "страшилках" и "перемогах" становятся бредовее день ото дня, однако "киевская фейк-машина" не останавливается.

Провокация Киева с публикацией фото "погибших мирных жителей" из украинского города Буча — фейк, вызревший в "циничном воображении украинской пропаганды". Подобные истории "стряпают" за деньги и по заданию Запада различные PR-агентства и НКО. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Призрак Киева", изображение самолёта, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю "погибшие герои". Мариупольский роддом, теперь — Буча. Что их объединяет? Это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды. Многочисленные пиар-агентства, "фабрики троллей", курируемые западными правительствами и их "ручными" НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги", — написал он в телеграм-канале.