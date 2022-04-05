Небензя показал журналистам доказательства постановочного характера событий в Буче

В частности, постпред продемонстрировал видео от 31 марта с мэром города, в котором тот не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чём-то подобном.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя показал представителям СМИ доказательства постановочного характера событий в украинском городе Буче, в том числе видео с мэром города Анатолием Федоруком, где тот с улыбкой на лице подтвердил факт выхода российских войск, не обронив при этом ни слова о телах убитых мирных жителей.

"В своём видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чём-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии", — отметил Небензя.

Журналистам показали запись, на которой мэр Бучи выглядел счастливым и улыбающимся. Небензя указал на то, что вряд ли он мог так себя вести на фоне бойни на улицах. Также дипломат показал фото известного украинского спортсмена Жана Беленюка, который посетил Бучу после того, как в город вошли ВСУ. По словам постпреда РФ, он тоже улыбался и при этом ни разу не упомянул о каких-либо зверствах со стороны российских войск.

Ещё одно видео, которое продемонстрировал Небензя, было снято украинской Нацгвардией и опубликовано 2 апреля. Дипломат отметил, что на этих кадрах на улице Бучи не видно ни одного тела. Российский постпред уточнил, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля. Он подчеркнул, что "оно наполнено несоответствиями и откровенной ложью".

"То, что произошло в Буче, как раз и является операцией под чужим флагом, проведённой киевским режимом и его западными спонсорами", — поведал он, не исключив, что цель провокации — запугивание.