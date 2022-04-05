Спецкор Лайфа нашёл в ЛНР пенсионерку, чьи родственники потеряли с ней связь месяц назад

Женщина жила в Рубежном, за которое шли ожесточённые бои, но уже в скором времени встретится со своей семьёй в Подмосковье.

В ЛНР спецкор Лайфа нашёл пенсионерку, родственники которой не могли с ней связаться около месяца. Видео © Telegram / SHOT

В ЛНР разыскали пенсионерку, родственники которой потеряли с ней связь после начала российской военной операции. Найти 73-летнюю Татьяну Шелкопляс удалось специальному корреспонденту Лайфа.

Близкие женщины около месяца ничего не знали о судьбе Татьяны. Пенсионерка живёт в Рубежном в Луганской Народной Республике, за которое шли ожесточённые бои. Город оказался полностью обесточен, а из-за повреждённой сотовой вышки пропала мобильная связь.

Увидев кадры знакомого города в одном из репортажей Лайфа, сестра и племянники пенсионерки, которые живут в Подмосковье, обратились с просьбой помочь найти родственницу. Известно, что близкие связывались с женщиной каждый день, но 5 марта связь прервалась. После этого около месяца не было никакой информации о судьбе пенсионерки.

Наш специальный корреспондент отправился в Рубежное и сумел найти женщину. Также он помог ей эвакуироваться из города. Она была вывезена в Россию и смогла связаться с близкими по телефону. Уже в ближайшее время Татьяна Шелкопляс встретится со своей семьёй.