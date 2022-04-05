Глава освобождённой Новой Каховки рассказал о том, как восстанавливается город

Леонтьев отметил, что вся гуманитарная помощь поступает только со стороны России, украинские власти на связь по этому вопросу не выходят.

Глава освобождённой Новой Каховки Леонтьев рассказал о проблемах, с которыми столкнулся город. Видео © Telegram / SHOT

В освобождённой Новой Каховке (Херсонская область) появилась временная военно-гражданская администрация. Её глава Владимир Леонтьев рассказал телеграм-каналу SHOT о том, чем живёт город и как возвращается к повседневной жизни.

По словам градоначальника, сейчас в городе работают коммунальные службы, пожарные и даже ходит общественный транспорт, немалую роль в этом сыграла Россия и её гуманитарная помощь, которую доставляли сотрудники МЧС.

"Гуманитарная помощь, которая поступила от МЧС России, была передана и роздана более чем 14 тысячам человек в 15 населённых пунктах. Это, без сомнения, важная и серьёзная помощь, потому что вряд ли бы мы смогли в нынешней ситуации прокормить людей", — рассказал глава города.

Леонтьев отметил, что в данный момент есть целый ряд проблем. Так, нерешёнными остаются вопросы организации посевной, а также нехватки горюче-смазочных материалов, медикаментов и продуктов. Глава города добавил, что вся гуманитарная помощь поступает только со стороны России, украинские власти на связь не выходят.