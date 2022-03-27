ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 10:37
37984

Бывший депутат Рады Журавко: Херсон больше не вернётся под контроль Киева

По словам экс-парламентария, у украинской армии очень большие потери, солдаты по всем направлениям сдаются в плен, а президент Незалежной Зеленский уже никак не может повлиять на ситуацию.

Херсонская область больше не вернётся под контроль киевского режима. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в соцсети "ВКонтакте".

"Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернётся. Не верьте лживым укроСМИ и их пособникам и сплетням", — написал Журавко, отмечая, что появляются сообщения о наступлении ВСУ на город.

По его словам, у украинской армии очень большие потери, солдаты по всем направлениям сдаются в плен, а президент Незалежной Владимир Зеленский уже никак не может повлиять на ситуацию. Экс-парламентарий заключил, что мирная жизнь в Херсоне будет расцветать, а националисты киевского режима будут отданы под суд.

"Напряжённо вообще": Российские сапёры рассказали о тонкостях работы при разминировании Херсонской области
"Напряжённо вообще": Российские сапёры рассказали о тонкостях работы при разминировании Херсонской области

Ранее Лайф писал, что российские военные начали борьбу с организованной преступностью в Херсоне. Сам местный "авторитет", у которого было обнаружено много оружия, заявил, что украинские националисты вымогают деньги.

BannerImage

"ВКонтакте" / Алексей Журавко

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar