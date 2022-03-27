Бывший депутат Рады Журавко: Херсон больше не вернётся под контроль Киева

По словам экс-парламентария, у украинской армии очень большие потери, солдаты по всем направлениям сдаются в плен, а президент Незалежной Зеленский уже никак не может повлиять на ситуацию.

Херсонская область больше не вернётся под контроль киевского режима. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в соцсети "ВКонтакте".

"Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернётся. Не верьте лживым укроСМИ и их пособникам и сплетням", — написал Журавко, отмечая, что появляются сообщения о наступлении ВСУ на город.

По его словам, у украинской армии очень большие потери, солдаты по всем направлениям сдаются в плен, а президент Незалежной Владимир Зеленский уже никак не может повлиять на ситуацию. Экс-парламентарий заключил, что мирная жизнь в Херсоне будет расцветать, а националисты киевского режима будут отданы под суд.