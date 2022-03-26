"Напряжённо вообще": Российские сапёры рассказали о тонкостях работы при разминировании Херсонской области

Шаг за шагом наши военные тщательно обследуют каждый метр, и так — десятки километров в день. Стоит подчеркнуть, что их деятельность очень опасна, так как права на ошибку попросту нет.

Российские сапёры рассказали о тонкостях работы при разминировании Херсонской области. Видео © Министерство обороны РФ

Украинские националисты в Херсонской области заминировали значительную часть территории на границе с Крымом. После того как в ходе "Операции Z" их вытеснили из региона российские военнослужащие, началось разминирование опасных участков. О том, с какими сложностями сталкиваются наши бойцы во время "очистки" данного района, рассказали и показали в Минобороны РФ.

"Напряжённо вообще. Идёшь, вот так делаешь, потом приходишь, уже всё, выжатый как лимон. А так, потом привыкаешь и пошёл уже. Есть танковые снаряды с тротилом, и там, допустим, гвозди, то есть чтобы повредить непосредственно пехоту. Разные есть, можно много об этом говорить. Вот это самое минное поле, которое вручную ставили. Суток, наверное, трое мы его убирали", — рассказал военнослужащий Инженерных войск ВС РФ Вячеслав.

Стоит отметить, что работа сапёров очень опасная, так как права на ошибку здесь попросту нет. Сначала бойцы медленно проходят по дороге, прощупывая опасную территорию металлоискателем. Далее они помечают флажком место, где нашли взрывоопасный предмет. После этого объект аккуратно извлекают и ликвидируют на безопасном расстоянии. В Минобороны РФ также подчеркнули, что в работе используются инженерные машины разминирования УР-77.

Вместе с тем наши сапёры поведали, как подорвали насыпанную Украиной дамбу, которая закрывала проход воды из Херсона в Крым. По словам командира инженерной бригады ВС РФ Дмитрия, само сооружение состояло из двух затворов, которые нельзя было ничем поднять.

"Когда мы сюда прибыли, здесь дамба состояла из двух затворов, которые нельзя было краном поднять, потому что не успели ещё здесь сделать затворные механизмы. Мы взрывным способом разрушили преграду и запустили воду", — пояснил он.