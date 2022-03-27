"Стреляли в спины": Беженец из Мариуполя рассказал, как вместе с матерью попал под огонь снайпера

Сейчас пострадавшие находятся в больнице Новоазовска, где им оказывается медицинская помощь. По словам вынужденного переселенца, ситуация в городе остаётся сложной.

Беженец из Мариуполя Анатолий Харченко рассказал о том, что происходит в городе, а также как попал под обстрел снайпера, который ранил его и мать. Слова вынужденного переселенца приводит РИА "Новости".

"Нам с матерью кто-то выстрелил в спины. Сначала ей, потом мне. Ей прямо в спину. А мне в бок и живот. Мы пошли в наш разбомблённый дом искать лекарства. Дом сгоревший. Мы уже возвращались, и кто-то начал по нам стрелять", — сказал Харченко.

Обстановка в Мариуполе остаётся сложной, добавил он. Остатки нацбатальонов продолжают терроризировать мирное население, используя людей как живой щит и обстреливая беженцев. На улицах города периодически вспыхивают бои, также продолжается зачистка силами Народной милиции ДНР и военнослужащими РФ.

По словам Харченко, сейчас он и его мать доставлены в городскую клиническую больницу Новоазовска, где им оказывают медицинскую помощь.