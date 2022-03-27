ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 07:56

Мирный житель погиб в результате обстрела Иловайска со стороны украинских силовиков

Также повреждены домостроения на улицах Степной, Комсомольской, Артёма. Жителям ДНР не следует выходить из дома без лишней надобности, а также покидать убежище во время обстрела.

При обстреле населённого пункта Иловайск в ДНР со стороны украинских военнослужащих погиб мирный житель. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики в телеграм-канале.

"ВСУ обстреляли Иловайск, погиб один мирный житель", говорится в сообщении.

Там также отметили, что из-за обстрела повреждены домостроения на улицах Степной, Комсомольской, Артёма. Штаб территориальной обороны предупредил жителей ДНР, что не следует выходить из дома без лишней надобности, а также покидать убежище во время обстрела.

Российскими ПВО за ночь уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов
Российскими ПВО за ночь уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов

Ранее СЦКК сообщил о 20 раненых жителях ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ. Также украинские силовики повредили 22 домостроения в Донецке, Макеевке, Горловке. А по данным Штаба территориальной обороны ДНР, количество раненых за прошедшие сутки составляет 42 человека.

BannerImage

Getty Images / Scott Peterson

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar