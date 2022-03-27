Мирный житель погиб в результате обстрела Иловайска со стороны украинских силовиков
Также повреждены домостроения на улицах Степной, Комсомольской, Артёма. Жителям ДНР не следует выходить из дома без лишней надобности, а также покидать убежище во время обстрела.
При обстреле населённого пункта Иловайск в ДНР со стороны украинских военнослужащих погиб мирный житель. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики в телеграм-канале.
"ВСУ обстреляли Иловайск, погиб один мирный житель", — говорится в сообщении.
Там также отметили, что из-за обстрела повреждены домостроения на улицах Степной, Комсомольской, Артёма. Штаб территориальной обороны предупредил жителей ДНР, что не следует выходить из дома без лишней надобности, а также покидать убежище во время обстрела.
Ранее СЦКК сообщил о 20 раненых жителях ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ. Также украинские силовики повредили 22 домостроения в Донецке, Макеевке, Горловке. А по данным Штаба территориальной обороны ДНР, количество раненых за прошедшие сутки составляет 42 человека.
Getty Images / Scott Peterson