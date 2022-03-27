СЦКК сообщил о 20 раненых жителях ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Также украинские силовики повредили 22 домостроения в Донецке, Макеевке, Горловке. А по данным Штаба территориальной обороны ДНР, количество раненых за прошедшие сутки составляет 42 человека.

В результате обстрелов украинскими силовиками территории ДНР за прошедшие сутки получило ранения 20 мирных жителей. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) во "ВКонтакте".

"Официальная сводка СЦКК ДНР с 03:00 26 марта по 03:00 27 марта. <...> За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей (все с ранее освобождённых территорий)", — говорится в сообщении.

За минувшие сутки представительство зафиксировало 29 фактов обстрела со стороны ВСУ. В результате украинские силовики повредили 22 домостроения в Донецке (Петровский и Кировский районы), Макеевке, Горловке, а также один объект гражданской инфраструктуры. Отмечается, что общее количество применённых ВСУ боеприпасов составляет 426 единиц.

А Штаб территориальной обороны ДНР сообщил в телеграм-канале, что за прошедшие сутки, с 9:00 26 марта до 9:00 27 марта, в результате обстрелов ВСУ территории республики ранено 42 человека.