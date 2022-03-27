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Опубликовано 27 марта 2022, 07:23

Российскими ПВО за ночь уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов

Всего с начала проведения "Операции Z" поражено: 289 беспилотников, 1656 танков, 169 установок РСЗО, 684 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 1503 единицы специальной военной автотехники.

Российскими средствами ПВО за минувшую ночь было уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковкой, Петровским", — сказал он.

По данным Минобороны, всего с начала проведения "Операции Z" российскими войсками было уничтожено 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника Украины, приближавшегося к Севастополю. Отмечается, что летательный аппарат был поражён в воздушном пространстве над Чёрным морем. Ещё три таких аппарата ликвидированы над Балаклеей, Киевом и Черниговом.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Григорий Воронцов
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